«عبد الدايم» تُسلم شعلة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الثقافة لنظيرتها الإماراتية (صور)

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، شعلة الدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشأن الثقافي في الوطن العربي لنظيرتها نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشأن الثقافي في الوطن العربي في دورته الـ22 المنعقدة بالإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو)، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة ، السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الثقافة في الوطن العربي.

واستهلت عبد الدايم كلمتها الافتتاحية بتقديم الشكر للاستضافة الكريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتنظيم هذا الجمع الكريم من أصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء والأعضاء بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) للاحتفاء بالمشاركة في هذا المحفل المهم الذي يسلط الضوء على أحد أهم أولويات العمل الثقافي بالدول العربية، وأيضا من أهم ركائز أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: يسعدني أيضًا أن أؤكد على أهمية العلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين كافة الدول الأعضاء وجمهورية مصر العربية وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت مظلة القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينعكس أثرها الإيجابي على طموحات التعاون في كافة المجالات والأصعدة.

وأوضحت أن جمهورية تونس الشقيقة قد استضافت الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، في شهر ديسمبر 2016، وصدر عنها "إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان"، وفي شهر أكتوبر من العام 2018 شرفت جمهورية مصر العربية باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، والتي صدر عنها " بيان القاهرة - المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة" وقد نتج عنه عدة قرارات وتوصيات قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتعميمها على الدول العربية، والتزمت مصر بالعمل على هذه التوصيات على كافة الأصعدة سواء على المستوى المحلي الشامل لكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وكذا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أنه برغم التحديات التي كانت تواجه العمل الثقافي ومع مستجدات الوضع الراهن من تداعيات الوباء العالمي لجائحة فيروس كورونا، والتي كانت له أبعاد أثرت بشكل كبير على المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، استطاعت مصر وفق رؤية وخطوات جادة مدعومة من القيادة السياسية وبرئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المضي قدما نحو الثبات وتحقيق كافة الأهداف المرجوة ومنها الحفاظ على الدور المهم للقوى الناعمة، وأهمية استمرار النشاط الثقافي والفني في ظل اتباع كافة الإجراءات الملائمة للوضع الراهن، والتي كان من شأنها تحقيق ما آلت إليه تلك التوصيات منها على سبيل المثال:

بشأن توصية التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية، والخبراء والباحثين المعنيين بالشأن الثقافي؛ لمعالجة ظاهرة التطرف عبر وضع استراتيجيات هادفة ، قامت الوزارة بإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الثقافية التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، وهو أيضا يندرج تحت أحد برامج العمل الرئيسية لخطة عمل وزارة الثقافة، وهو برنامج مكافحة التطرف والإرهاب، وكذا برنامج تعزيز القيم الإيجابية والحفاظ على الهوية ومنها: