الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

التموين : قها تعود لسابق عهدها.. وخطة لتطوير المصانع وخطوط الإنتاج ناجي : زيادة كبيرة في القدرات التنافسية.. ولينا تواجد في ١٢ دولة

التموين: قها تعود لسابق عهدها.. وخطة لتطوير المصانع وخطوط الإنتاج

اللواء الدكتور المهندس
اللواء الدكتور المهندس علاء ناجي أبو العلا

أكد اللواء الدكتور المهندس علاء ناجي أبو العلا رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قها للأغذية المحفوظة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن المستهدف في 2022 زيادة حجم الطاقة الإنتاجية إلى  10 آلاف طن سنويا بدلا من 8 آلاف طن وذلك لجميع منتجات الشركة والتي يصل عددها إلى  ما يقرب من 47 صنفا ما بين عصائر و خضروات وفاكهة و بقوليات معلبة و مواد غذائية أخرى مثل الخل والكاتشب وهريسة الشطة.
وقال ناجي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال  لـ«الدستور»، إن استراتيجية الشركة هو إحياء العلامة التجارية من جديد على المستوى العربي والعالمي، لافتا إلى أن  يتم تنفيذ خطة لتطوير القدرة التنافسية في السوق، حيث تم الاستعانة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كمستشار علمي لرسم الخطوات المستقبلية، فضلا عن تأهيل خطوط الإنتاج لـ ٨ مصانع التابعة لها إضافة إلى عقد دورات تدريبية لـ ٢٠٠٠ عامل لزيادة كفاءاتهم وقدرتهم الإنتاجية أجل الحصول على الجودة المنشودة.

أوضح أنه يتم حاليا عقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات و النوادي و محطات الوقود على طرح منتجات الشركة لديها وذلك لعودة ريادة شركة قها مرة أخري في السوق المحلية.

وأضاف أبو العلا أنه يتم حاليا العمل على فتح باب التصدير الي الدول العربية و الأفريقية و الأوروبية وأمريكا، ولدينا تواجد في نحو 12 دولة ونسعى إلى  تطوير قاعدة التصدير لتضم أسواقا جديدة.

وأشار أبو العلا إلى  أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة يولي اهتماماً كبيراً بتطوير شركة قها بشكل خاص  بعد دمج شركة أدفينا مع شركة قها في كيان واحد.
وتعد قها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي أولى الشركات التي أنشئت في مصر في مجال التعبئه وحفظ  المنتجات عام ١٩٤٠ ونظرا لما حققته من نجاح وما اكتسبته من خبرة  أصبح منتجاتها مطلوبة في جميع أنحاء العالم.

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