تسجيل طفلة واستخراج شهادة ميلاد بعد تعنت والدها فى بنى سويف

أنهت اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، نزاعًا بين زوجين بسبب رفض الزوج تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم تسجيل الطفلة بمكتب الصحة واستخراج شهادة الميلاد.

كانت اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، تلقت بلاغًا من خط نجدة الطفل من سيدة تشكو من رفض زوجها تسجيل طفلتهما المولودة حديثًا، ما تسبب في عدم استخراج شهادة الميلاد.

وعلى الفور كّلف محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة، عضوا اللجنة "شيماء نبيل وأشرف عبد الناصر" بمتابعة البلاغ، حيث تم التحرك على الفور إلى مركز الشرطة واستخراج قسيمة زواج مميكنة "كمبيوتر" تفيد بالزواج القانوني للزوجين.

وتوجها عضوا اللجنة إلى مكتب صحة القرية "محل ميلاد الطفلة" وبالفحص والتحري تبين تعنت الزوج في تسجيل طفلته نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، فتم استدعاء عُمدة القرية وشيخ البلد ومأذون القرية، والموقعين كـ"شهود" على عقد القران بقسيمة الزوج، وبإحضار صورة بطاقة الزوج، تم تسجيل الطفلة واستخراج شهادة الميلاد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وأعدا عضوا اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالواسطى، تقريرًا عن تفاصيل البلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات وإخطار اللجنة الرئيسية لحماية الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة بني سويف.