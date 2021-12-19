الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ترنيم ومريم» تفوزان بالمركز الثاني في بطولة ألعاب القوى

طلاب مطروح
طلاب مطروح

حصلت ترنيم أحمد محمود، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمطروح، على المركز الثاني في بطولة ألعاب القوى للمرحلة الثانوية (مضمار) ٢٠٠ متر «عدو»، ومريم سعيد أحمد طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمطروح لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ١٠٠ متر عدو. 

وقدم الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية التهنئة للطالبتين لحصولهم على المركز الثاني على الجمهورية في بطولة العاب القوى للمرحلة الثانوية (مضمار). 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية خلال اتصال هاتفي بالطالبتين على أنهما واجها التحدي وحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
مطروح الثانوي الأزهري الإدارة المركزية رئيس الإدارة المركزية العاب القوى

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