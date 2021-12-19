الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع بين القاهرة وموسكو تمهيدًا لبدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في مصر

السفير نزيه النجارى
السفير نزيه النجارى

اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير مصر في موسكو، يوم 16 ديسمبر الجارى، مع دانييل ألجوليان، نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية «VEB.FR». 

وبحث الجانبان الخطوات الجارية لاستيفاء كل الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة السفارة المصرية لدى روسيا تطورات تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر. 

الترويج لمشروع المنطقة الصناعية الروسية 

وقال السفير النجارى بأن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في كل من مصر وروسيا لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على تنظيم عدد من الفعاليات للترويج للمشروع وأهدافه والفرص الاقتصادية التي يقدمها.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية، عن الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الروس أعربوا بالفعل عن رغبتهم فى الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك على ضوء ما يوفره من فرص اقتصادية لتعزيز نفاذ المنتجات الروسية لأسواق جديدة. 

مصر روسيا القاهرة موسكو المنطقة الصناعية المؤسسة الحكومية الروسية

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وائل لطفي

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