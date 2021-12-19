الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب نجارًا اغتصب فتاة مريضة بالمنصورة

اغتصاب
اغتصاب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم بمعاقبة نجار بالسجن 3 سنوات مع الشغل لاعتدائه على فتاة مريضة وحملت منه سفاحًا. 

كان المتهم "إيهاب.م.س" 29 سنة "نجار" والمتهم في القضية رقم 8952 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1436 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، قد تم اتهامه بمواقعة أنثى واستغلال مرضها، حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولعلم المتهم بتناولها العقاقير الطبية نظرًا لحالتها المرضية وتوهن من عزمها وقوتها تسلل الأخير لها واعتدى عليها، مما أسفر عن حملها منه سفاحا.

كانت النيابة قد استمعت إلى شهود الواقعة وأكدوا خلالها صحة الواقعة، وجاءت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي متطابق مع حالة الفتاة. 

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