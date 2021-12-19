سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة 1.5 مليون جنيه بالمقطم

ألقت مباحث القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا مليونا و590 ألف جنيه، من داخل شركة بالمقطم، إذ أحالهم اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة للنيابة للتحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير العمليات بورود بلاغ لمباحث المقطم، برئاسة المقدم إسلام عبد العال من شريك بشركة تجارة سيارات، بأنه أثناء تواجد موظفين بالشركة بشقة مخصصة كمقر سكنى تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور 5 أشخاص، أحدهم يرتدى الملابس الأميرية وانتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا منهم على مفاتيح سيارة «ملك المبلغ»، وعقب ذلك توجهوا إلى مقر الشركة واستولوا على السيارة وبداخلها «مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه»، وفروا بها هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باشراف اللواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بالاتفاق مع 6 آخرين مستخدمين سيارتين إحداهما «بدون لوحات معدنية».