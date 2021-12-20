مشاركات محلية ودولية.. لماذا يقبل الشباب على منتدى شباب العالم؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن النسخة الجديدة والرابعة من منتدى شباب العالم الذي يسعى الآلاف من الشباب للمشاركة به، فسجل أكثر من نصف مليون شاب وشابة من دول مختلفة حول العالم للمشاركة بالمنتدى في نسخته الحالية من حوالي 196 دولة.

وبدأت مصر في تنظيم منتدى شباب العالم منذ عام 2017، ولكنها توقفت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم استمرار مواجهة العالم للجائحة إلا أن عدد الشباب الذين سجلوا للمشاركة فيه دليل على سعي الشباب للمشاركة فيه، ولكن لماذا يسعى الشباب للمشاركة فيه، الدستور تواصلت مع بعضهم في السطور التالية.

سعت رشا محمد للتسجيل في منتدى شباب العالم للعام الرابع دون أن كلل رغم اختيارها من ضمن المشاركين خلال الثلاث نسخ الماضية نظرًا لكثرة الإقبال عليه، وقالت "مع إعلان بدء التسجيل في كل نسخة من نسخ منتدى شباب العالم أحرص على التسجيل فيه وأتمنى في كل مرة المشاركة فيه لحضور الجلسات النقاشية والندوات التي تقام فيه، موضحة" أعلم أنني سأستفيد كثيرًا من كبار الشخصيات والحضور الذين يشاركون في المؤتمر من مصر وجميع أنحاء العالم، والاستماع لحديثهم سيوسع مداركي على موضوعات لم أكن أعلم عنها الكثير.

وتابعت رغم عدم قدرتي على المشاركة في الثلاث نسخ السابقة إلا أنني حريصة على مشاهدة الجلسات التي يتم نقلها عبر التليفزيون وقراءة ما ينشر عنها، لكي استفيد منها.

وتم إطلاق النسخة الأولى والثانية من منتدى شباب العالم في عام 2017 وبدأت بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، أصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته في عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.

وقالت رحمة محمد، أحرص مع الإعلان عن كل نسخة فهو دليل على استثمار مصر في شبابها، واهتمامها بفتح نافذة للحوار مع الشباب من مختلف دول العالم نابذين للتعصب والتطرف لذا أتمنى أن أكون أحد المشاركين في النسخة الجديدة.

وسعى منتدى شباب العالم منذ تدشينه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون منصة عالمية تهدف إلى الجمع بين الشباب الاستباقي من مختلف الجنسيات والخلفيات لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع التي تهم سكان العالم.

وقالت دينا عبد الله، حرصت على التسجيل في منتدى شباب العالم لأنه فرصة كبيرة للتعرف على ثقافة الشباب في دول العالم الأخرى، والذين يسعون جميعًا للمشاركة فيه، موضحة أن المنتدى أظهر مدى اهتمام مصر بالشباب وآرائهم حول مختلف القضايا.

وتابعت المنتدى يعطي للمشاركين فرصة لتبادل الآراء حول القضايا التي تشغل العالم والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة، فكل مشارك في المؤتمر هو سفير لدولته في المنتدى.

ووضع المنتدى منذ إطلاقه هدفًا له وهو أن يكون فرصة للأجيال الشابة لتبادل رؤيتهم والتعبير عن أفكارهم من أجل تعزيز الحوار المفتوح بين الثقافات والحضارات المختلفة وإرسال رسالة السلام والوحدة والوئام والتقدم إلى العالم بأسره، ويشرك المنتدى الشباب في بيئة غنية، مما يسمح لهم بالتفاعل مع كبار صناع السياسات والتواصل مع الشباب الواعدين من المنطقة والعالم بأسره.