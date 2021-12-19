الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منظومة الموانئ وفق أرقى المعايير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سائق يصور الفتيات فى أتوبيس بالجيزة

تعطيل الدراسة غدًا في القاهرة لسوء الطقس

محافظ مطروح يعلن استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا

نصائح للحماية من موجة الصقيع: ماذا قالت «هيئة الأرصاد»؟

إصابة 20 في حادث على طريق بحيرة قارون بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات