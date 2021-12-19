الرئيس السيسى يوجه بتطوير منظومة الموانئ وفق أرقى المعايير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.