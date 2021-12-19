«غرفة الجلود»: تشكيل وفد مصري لـ«إكسبو دبي» خلال ديسمبر

كشف محمد مهران رئيس غرفة الجلود باتحاد الغلق التجارية، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، عضو الاتحاد العربي الجلود، عن تشكيل وفد مصري لإكسبو دبي خلال الشهر الجاري للتعرف والتوسع في السوق المصري.

أضاف مهران، لـ “الدستور”، أن هيئة التنمية الصناعية عقدت اجتماع، بالتعاون مع المصنعين جلسة تشاورية حول مشاكل المصنعين والـ١٠٠ مصنع الخاص بالروبيكي، كاشفًا تنظيم الاتحاد العربي للجلود عن أكبر معارض الجلود برعاية الاتحاد ومشاركة أكبر شركات الجلود.

وتستهدف غرفة الجلود ارتفاع الصادرات خلال العام المقبل عن طريق إقامة معارض دولية وبعثات تجارية .

وسجلت الصادرات خلال ٢٠٢١ ارتفاع في الصادرات وتم فتح أسواق جديدة للتصدير بعد إنشاء مدينة الروبيكي.

وقفزت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 58% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتسجل 41.764 مليون دولار في مقابل 26.496 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية اليوم الخميس زيادة صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنسبة 77.3% لتبلغ 6.207 مليون دولار، مقابل 3.501 مليون دولار خلال يونيو 2020.

وشهدت صادرات الجلود ومنتجاتها والأحذية - خلال الربع الثاني من العام الجاري - نموا بنحو 170% لتسجل نحو 23.523 مليون دولار في مقابل 8.716 مليون دولار خلال نفس الربع من 2020.