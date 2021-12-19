الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«غرفة الجلود»: تشكيل وفد مصري لـ«إكسبو دبي» خلال ديسمبر

محمد مهران رئيس
محمد مهران رئيس غرفة الجلود

كشف محمد مهران رئيس غرفة الجلود باتحاد الغلق التجارية، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، عضو الاتحاد العربي الجلود، عن تشكيل وفد مصري لإكسبو دبي خلال الشهر الجاري للتعرف والتوسع في  السوق المصري.

أضاف مهران، لـ “الدستور”، أن هيئة التنمية الصناعية عقدت اجتماع، بالتعاون مع المصنعين جلسة تشاورية حول مشاكل المصنعين والـ١٠٠ مصنع الخاص بالروبيكي، كاشفًا تنظيم الاتحاد العربي للجلود عن أكبر معارض الجلود برعاية الاتحاد ومشاركة أكبر شركات الجلود.

وتستهدف غرفة الجلود ارتفاع الصادرات خلال العام المقبل عن طريق إقامة معارض دولية وبعثات تجارية .

وسجلت الصادرات خلال ٢٠٢١ ارتفاع في الصادرات وتم فتح أسواق جديدة للتصدير بعد إنشاء مدينة الروبيكي. 

وقفزت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 58% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتسجل 41.764 مليون دولار في مقابل 26.496 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية اليوم الخميس زيادة صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنسبة 77.3% لتبلغ 6.207 مليون دولار، مقابل 3.501 مليون دولار خلال يونيو 2020.

وشهدت صادرات الجلود ومنتجاتها والأحذية - خلال الربع الثاني من العام الجاري - نموا بنحو 170% لتسجل نحو 23.523 مليون دولار في مقابل 8.716 مليون دولار خلال نفس الربع من 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

من هو اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية الجديد؟

الباز: الدولة المصرية خرجت من مرحلة الشعارات إلى العمل على الأرض

إخلاء 4322 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة

نصائح للحماية من موجة الصقيع: ماذا قالت «هيئة الأرصاد»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات