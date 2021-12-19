الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بالوراق

الحشيش
الحشيش

تجري نيابة الوراق بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بالوراق وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كان ضباط قسم شرطة الوراق قد تمكنوا من ضبط عاطل، وبحيازته مخدر الحشيش عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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