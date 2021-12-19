حبس عصابة تخصصت فى سرقة أجزاء من السيارات بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابة تخصص في سرقة أجزاء من السيارات بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وباستمرار التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الخلع"، وأقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية"، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "مصر القديمة – الجمالية".

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة العامة.