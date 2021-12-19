ظهور 3 حالات «أوميكرون».. أين وصلت كورونا في مصر؟

كانت مصر منذ شهر بعيدة كل البعد عن تحورات فيروس كورونا الجديدة سواء متحور "دلتا" أو "أوميكرون" الذي ظهر مؤخرًا في 7 دول داخل جنوب إفريقيا وأربك حسابات العالم وبدأت مشاهد العودة إلى الحظر تلوح من جديد.

إرباك العالم يتضح بشكل كبير في القرارات التي تم اتخاذها من الدول سواء بالحظر الجزئي أو الكلي، أو غلق السفر من وإلى الـ7 دول التي خرج منها المتحور الجديد، وكذلك فقد اتخذت مصر قرارات عدة تجاهه.

إلا أن الوضع تغير الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، ظهور 3 حالات إيجابية للمتحوّر مواصلًا انتشاره في دول العالم، موضحة أن هناك حالتان لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

كانت الحالات ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، طبقًا لنظام الترصد، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ لكون الحالات الثلاثة غير مصريين.

اتساقًا مع ذلك فإن معدل الإصابات والوفيات بكُورونا في مصر يعاني من صعود وهبوط خلال الفترة الأخيرة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي معدل الإصابات والوفيات وحالات الشفاء على مدار الأسبوع الماضي.

الأحد الماضي، سجلت أعداد الإصابات 879 حالة إصابة جديدة و49 حالة وفاة، ليصبح عدد حالات الإصابات منذ ظهور الفيروس 368 ألف و335 بينما الوفيات وصلت إلى 210 ألف و15 حالة وفاة.

بيانات الوزارة

في اليوم التالي، سجلت مصر 863 حالة إصابة بينما الوفيات سجلت 45 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الإصابات 369 ألف و198 حالة، بينما الوفيات أصبحت إجمالية 210 ألف و10 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.

بيانات الوزارة

وتقلّصت الحالات بنسبة بسيطة الثلاثاء الماضي حيث سجلت مصر 799 حالة إصابة، بينما الوفيات سجلت 44 حالة وفاة، ليصبح إجمالي أعداد الإصابات 369 ألف و997 حالة إصابة والوفيات وصلت إجمالية 211 ألف حالة.

بيانات الوزارة

وسجلت الأربعاء، 822 حالة إصابة، بينما الوفيات سجلت 51 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 370 ألف و819 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 211 ألف و55 حالة .

بيانات الوزارة

أما الخميس، فسجلت مصر 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما الوفيات سجلت 48 حالة جديدة، ليصبح إجمالي أعداد الإصابات 371 ألف 698 بينما الوفيات وصلت إلى 212 ألف و03 حالة وفاة.

بيانات الوزارة

وارتفعت حالات الإصابات في اليوم التالي حيث سجلت مصر 901 حالة إصابة بينما الوفيات سجلت 31 حالة جديدة، ليصبح إجمالي أعداد الإصابات 372 ألف و599 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 212 ألف و34 حالة منذ ظهور الفيروس.

بيانات الوزارة

وواصلت الارتفاع، أمس، حيث سجلت حالات الإصابة 902 حالة جديدة، بينما الوفيات سجلت 38 حالة ليصل إجمالي أعداد الإصابات 374 ألف و411 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 213 ألف 15 حالة وفاة.