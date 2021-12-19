«مرور القاهرة»: غلق كوبرى «تحيا مصر» على محور روض الفرج

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبري «تحيا مصر» الملجم على محور روض الفرج وتشمل تغيير فواصل الكوبري، وتقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري، والاتجاه المقبل من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل الخميس 23 ديسمبر وحتى الساعة الثانية صباح الجمعة 24 ديسمبر.

وتقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وغلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.