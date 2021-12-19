الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيدة استولت على معاش شخص آخر فى سوهاج

حبس سيدة
حبس سيدة

ألقت مباحث الأموال العامةً القبض على سيدة استولت على معاش شخص آخر لتشابه الأسماء بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولي إحدى الهيئات الحكومية)، باستيلاء إحدى السيدات على مبالغ مالية من أموال الهيئة المشار إليها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج) بالاستيلاء على أموال الهيئة من خلال استغلالها وجود تشابه اسم والدها المتوفى مع اسم شخص آخر مستحق للمعاش الشهري من الهيئة، ما أدى لربط معاش شهري لها من الهيئة "على غير الحقيقة"، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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