الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل صدمته سيارة ربع نقل فى بولاق الدكرور

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بعدما صدمته سيارة ربع نقل علي الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من مستشفى بولاق الدكرور بوصول طفل بين الحياة والموت وبه كسور في أماكن متفرقة من جسده، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طفل بكسور وحالته غير مستقرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لحادث وصدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار ضبط السابق المتهم، وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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