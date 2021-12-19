الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ميكانيكي وصديقه بتهمة بيع ترامادول في مصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة وترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من التحريات النهائية حول الواقعة، وكذا أمرت المعمل الكيماوي بإعداد تقرير عن تحليل الأقراص المخدرة التي عُثر عليها بحوزة المتهمين.

بداية الواقعة عند ورود معلومات إلى قسم شرطة مصر القديمة، مفادها قيام شخصين يستقلان سيارة جيب شروكي بترويج الترامادول المخدر على عملائهم في منطقة أثر النبي، أمام سوق الساحل بدائرة القسم، على الفور، توجهت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وألقت القبض على المتهمين أثناء استقلالهم سيارة جيب شروكي زيتية اللون.

وتبين أن المتهم الأول ياسر.م.ا "42 سنة" ميكانيكي معدات بحرية، والمتهم الثاني محمد.خ.خ "27 سنة" ميكانيكي معدات بحرية، وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على 270 قرص ترامادول.

وبمناقشة المتهمين أقروا بحوزتهم أقراص الترامادول المخدرة، بقصد الاتجار، حرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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