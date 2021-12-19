الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثى فى إطلاق الطائرات المسيرة تجاه السعودية

الحوثي
الحوثي

أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء إرهابي جبان، واستهداف مستمر ومتعمد لسلامة وأمن المنشآت والأعيان المدنية والمدنيين.


وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي اعترضت الطائرات المسيرة وتدميرها، مؤكدة وقوف البحرين إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كافة الخطوات والجهود التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وكانت قد دمرت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي، حسبما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن. 

وكشف التحالف، وفق لصحيفة الشرق الأوسط، عن تفاصيل تمكن الدفاعات الجوية السعودية من تدمير الطائريتن، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات، مشيرا إلى أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأمس، أعلن «التحالف» تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد «التحالف» أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

والجمعة، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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