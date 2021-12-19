رئيس جامعة بني سويف يطلق مبادرة «مجتمع بلا إعاقة» للتوعية ضد التنمر

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة بالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة متحدي الإعاقة تحت شعار «قادرون على التحدي».

حضر الاحتفالية الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة أبو النيل عميد كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وسط حضور لافت من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، وعدد من طلاب ذوى الهمم بكليات الجامعة المختلفة.

رئيس جامعة بنى سويف

وشملت فعاليات الاحتفال عروض فنية ومسرحية ورياضية متعددة وماراثون لذوي الهمم وعرض مسرحي عن صعوبة التعلم قدمه طلاب من كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وافتتاح المعرض الفني لمنتجات صناعية بأيدي ذوي الهمم.

رئيس جامعة بنى سويف

وأشار الدكتور منصور أن الهدف من الاحتفالية خلق تفاعل مجتمعي للاهتمام والوفاء بحقوق ذوي الهمم حتى يصبحوا أعضاء مؤثرين في المجتمع، إيماناً من الجامعة أنهم أصحاب قدرات خاصة، وقد ظهر منهم أشخاص مميزين في كافة المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والفنية والرياضية، مؤكداً على أهمية دور الجامعة ومنظمات المجتمع المدني في التوعية وتقديم الرعاية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الهمم.

رئيس جامعة بنى سويف

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة علي غرس ثقافة تأهيل متحدي الإعاقة، والعمل على دمجهم في المجتمع، وأن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للخرجين من ذوي الهمم، معلناً إطلاق مبادرة «مجتمع بلا إعاقة للتوعية ضد التنمر» بمحافظة بني سويف، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي الهمم وأفضل أساليب التعامل معهم بالإضافة إلى وسائل الإرشاد الأسري.

وشدد رئيس الجامعة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه متحدي الإعاقة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم مع إعفائهم من المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لطلبة الدراسات العليا بكل الكليات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الاحتفال كرم الدكتور منصور ستة من أولياء أمور لطلاب من ذوي الهمم، كما أهدي عدد من ذوي الهمم سماعات السمع وعصا للمكفوفين من داخل وخارج الجامعة.