مصادر: الملكة إليزابيث طالبت حفيدها بالتوقف عن الطيران بنفسه

طالبت الملكة اليزابيث الثانية حفيدها الأكبر الأمير وليام بضرورة التوقف عن الطيران في طائرات الهليكوبتر مع زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وأطفالهم وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد عبرت الملكة أكثر من مرة عن خوفها من إصابة حفيدها أو أحد أفراتد أسرته بمكروه خلال رحلات الطيران الأمر الذي يهدد خط خلافة عرش بريطانيا.

وقال مصدر مقرب من الملكة إنها "مرعوبة'' من احتمال وقوع كارثة إذا واصل ويليام التحليق بالمروحيات مع افراد اسرته بالكامل وتحديدا نجله الأكبر الأمير جورج.

وأكدت الصحيفة انه غالبًا ما تستخدم عائلة ويليام المروحية لتقسيم وقتهم بين لندن ونورفولك.

وتابعت "هناك قاعدة غير مكتوبة تمنع كبار أفراد العائلة المالكة من السفر معًا، لكن البروتوكول خُفف عندما كبرت عائلة ويليام وبدأت في تقسيم وقتها بين لندن ونورفولك".

وأشارت الصحيفة إلى أن ويليام البالغ من العمر 39 عامًا يحتل الترتيب الثاني لتولي العرش بعد والده الامير تشارلز البالغ من العمر 73 عامًا، يليه ابنه الأمير جورج البالغ من العمر ثمانية أعوام.

وتابعت أن هذا قد يؤدي تغيير تسلسل الخلافة إلى رفع الأمير هاري ، 37 عامًا ، وميغان ، 40 عامًا ، إلى العرش - رغم ان الزوجان تخليا عن واجبهما الملكي مدى الحياة وانتقلا للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت إلى أن الملكة أجرت عدة محادثات مع ويليام الذي سبق له نقل عائلته على بعد 115 ميلاً من قصر كنسينجتون إلى منزلهم في أنمير هول ، نورفولك.

وتابعت ان وليام طيار خدم خمس سنوات كطيار بحث وإنقاذ لسلاح الجو الملكي ومع الإسعاف الجوي، لكن مصدرًا مقربًا من العائلة المالكة، قال: "أخبرت الملكة الأصدقاء المقربين ورجال البلاط أنها تود أن يتوقف ويليام عن الطيران بنفسه، خاصة في الأحوال الجوية السيئة، حيث إن طائرات الهليكوبتر ليست الأكثر أمانًا، كشكل من أشكال النقل، فهذا الأمر يبقيها مستيقظة في الليل وهي قلقة للغاية لأسباب مفهومة، كما انها لا ترغب في طيران الاسرة بالكامل على متن رحلة واحدة".

وتابع "إنها تعرف أن ويليام طيار قادر لكنها لا تعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة إلى الخمسة جميعًا لمواصلة الطيران معًا ولا يمكنها تخيل ما سيحدث، والذي سيؤدي إلى أزمة دستورية".