الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاضي «التخابرمع حماس»: الإخوان اتصلوا بجهات أجنبية لكسب تأييدهم لقلب نظام الحكم

الإخوان
الإخوان

واصلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمتها في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس"، وذلك قبل الحكم على  الإرهابي محمود عزت بالسجن المؤبد. 

وقال المستشار محمد شيرين فهمي في كلمته،"بدأ المخطط باستثمار حالة السَخَط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس".

- قيادات الجماعة سعت نحو التخابر 

وأضاف: "تنفيذا لذلك قام كل من المتهم الماثل  محمود عزت، ومن سبق الحكم عليهم من قيادات الجماعة بالسعي نحو التخابر واتفقوا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدِولي الإخواني وجَناحِهِ العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها".

وتابع "عُقدت لقاءاتٌ بين أعضاء الجماعة وبين المسؤولينَ بحركةِ حماس لتنسيقِ العملِ المشتركِ بينِهم في كيفية الإعداد والتحرك لتغيير نظام الحكم في مصر، وفتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ولبنان وشاركوا أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامي الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون".

 - عناصر الجماعة تلقت دوراتٍ تدريبيةٍ إعلاميةٍ لإطلاق الشائعات والحرب النفسية

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في كلمته، " أرسلوا عناصرَهم لتلقي دوراتٍ تدريبيةٍ إعلاميةٍ لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتِهم، حيث حضر عددٌ من شبابِ جماعةِ الإخوان المسلمين دوراتٍ تدريبيةٍ في مخيمٍ شبابي لرابطةِ المسلمينَ بالعاصمة اللبنانية بيروت وشبابُ الجماعةُ الإسلاميةُ بحضورِ عددٍ من شبابِ الإخوان من الدولِ العربيةِ تحت رعايةِ وتدريبِ حركةِ حماس بغرضِ تأهيل بعض عناصرِ الإخوان للمشاركةِ في تنفيذِ الخطةِ الإعلاميةِ المتفقُ عليها خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم".

و وقال"تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينَهم وبين قيادات التنظيم الدِولي، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسَخَط الشعبي قِبَل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخطِطِهم الإجرامي وأمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدِولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

نائبة مستنكرة بيان ألمانيا: «تدخل سافر فى الشأن المصرى»

أحد ضحايا الفنان شادى خلف: أصبت بالتهاب بالعصب السابع بعد التحرش بى

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثى فى إطلاق الطائرات المسيرة تجاه السعودية

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

قاضى «التخابر مع حماس»: بعتم أنفسكم سلعة رخيصة لعدو الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل