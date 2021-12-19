الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر ينتقد الدعوات الغربية لتقنين الشذوذ والتحول الجنسى ويصفها بالغيوم السوداء الداكنة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه على الرغم من أن الحضارة الشرقية والغربية لا يتشابهان وبينهما الكثير من الاختلافات في الأصول والقيم، إلا أن هذا لا يمنع تقاربهما وانفتاحهما للحوار والعيش معا، بشرط أن يأتي ذلك في إطار احترام الثقافة والقيم الشرقية، وتفهم طبيعة الاختلاف الذي سنه الله لتسيير أعمال هذا الكون.

وأكد شيخ الأزهر خلال استقباله أچبت چوبتيه، سفير الهند لدى القاهرة، أن ما نشهده الآن من غزو ثقافي غربي لمجتمعاتنا الشرقية والذي هبّ علينا كالغيوم السوداء الداكنة بدعاوى الحقوق والحريات؛ لتقنين الشذوذ والتحول الجنسي وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا؛ لهو سطو على حق الإنسانية والحياة في استمرارهما كما أرادهما الله، وازدواجية في تفسير حقوق الإنسان، وتعديا على حق الشرق في اتباع الدين واعتباره مرجعا أصيلا لرفض هذا الطوفان من الأفكار المنحرفة.  

وتعليقا على اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الشعبين المصري والهندي تربطهما علاقات قوية منذ الآف السنين؛ نتج عنها تبادل علمي وثقافي وأدبي واجتماعي، وأن الأزهر يسعد باستضافة طلاب الهند داخل أروقة معاهده وجامعته، مشيرا إلى أن الطالب الهندي من أكثر الطلاب تميزا في الدراسة في جامعة الأزهر، وقد لمس ذلك فضيلته بنفسه خلال عمله بجامعة الأزهر أستاذا ورئيسا، ومدى اعتنائهم بالتراث وتحصيل العلوم الشرعية والعربية.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا متابعته لما يقوم به الأزهر من جهود لمكافحة التطرف والتشدد ونشر صحيح الدين الإسلامي، موجها الشكر لفضيلته على استضافة طلاب الهند بجامعة الأزهر حيث يصل عددهم إلى 332 طالبا في مختلف الكليات والتخصصات، وأنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الهند والأزهر في المستقبل.  

وأكد السفير الهندي أنه سعيد بما رآه في مصر من احترام وضمانة ممارسة العقائد المختلفة، مضيفا أنه خلال تواجده في مصر لمس مشاعر الصداقة والحب والأخوة الحقيقية من جانب كل المصريين على اختلاف فئاتهم، وهذا قلما يجده خلال عمله الدبلوماسي في بلاد العالم المختلفة.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر التحول الجنسي لتقنين الشذوذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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