6 أفلام تشارك في فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تشارك ستة أفلام ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر، وتُقام العروض في دار الأوبرا المصرية بمركز الإبداع الفني وسينما الهناجر.

وتشارك في فعاليات المهرجان الفيلم السوداني “الست”، للمخرجة سوزانا ميرغني، والفيلم اللبناني “شيطان عمره شهر”، للمخرج غسان الخوجة، والفيلم المصري “لما كان البحر الأزرق”، للمخرج عمرو السيوفي، والفيلم المصري “18/11”، للمخرج مدحت ماجد، والفيلم اللبناني نور ريم نخلي، والفيلم الصومالي “Life on the Horn”، للمخرج مو الهراوي.

فيلم الست

نفيسة فتاة سودانية تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج.

أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟

فيلم الست فاز بـ25 جائزة دولية منها 5 جوائز من مهرجانات مؤهلة لجوائز الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وميعاد عرضه الخميس 23 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً .

شيطان عمره شهر

قد تكون كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي الشغف والحياة، وإيماناً بمقولة يوهان كرويف، اللاعب والمدرب الهولندي الراحل: "الكرة مثل الحياة، أنت مطالب بأن ترى وتفكر وتتأمل وتتحرك"، وفي فيلم شيطان عمره شهر يروي الكاتب والأستاذ الجامعي الحالي والباحث في فلسفة الكرة فوزي يمّين، وهو أيضاً لاعب دولي سابق في تصفيات مونديال عام 94، تاريخه وذكرياته وتفاعله مع أجواء المونديال الصاخبة والتعصب الكروي.

حصل الفيلم القصير على عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الفيلم من تأليف وإخراج غسان الخوجه.

لما كان البحر أزرق

تدور أحداث الفيلم حول مريم، سيدة في الأربعينات من عمرها، تبحث عن نفسها وسط الروتين اليومي والملل بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي. حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وهو من إخراج عمرو السيوفي وسيناريو محمد زايد، وتصميم أزياء ريم العدل، ويشارك في بطولته هبة عبد الغني، محمود حمدي، نيكول اسكندر، وآدم زايد وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم. ميعاد العرض: الخميس 23 ديسمبر الساعة 4:10 مساءً .

فيلم 18/11

تدور أحداث الفيلم حول امرأة مصابة باضطراب السير أثناء النوم اتهمت بقتل زوجها الخائن.هل قتله أثناء النوم أم كانت واعية؟ الخادمة الصغيرة فقط يمكنها المساعدة في هذه الحالة لأنها كانت الشاهد الوحيد على الجريمة.

18/11 حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان الفيلم الإفريقي في أتلانتا، الفيلم من إخراج مدحت ماجد، وتأليف محمد عبد الله، ومن بطولة جيهان أنور، لمى كتكت، علي شوقي وكريم سرور، وميعاد عرض الفيلم الأربعاء 22 ديسمبر الساعة 4:10 مساءً.

فيلم نور

يحكي الفيلم قصة نور وآدم اللذان يخرجان في رحلة للبحث عن والدهما الذي لم يروه منذ وقت طويل، فيعبرون المدينة إلى المكان الذي من المفترض أن يلتقوا به فيه، ولكن الأب لا يظهر.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي وشارك في مهرجانات القاهرة وزيورخ وغيرها. الفيلم من تأليف وإخراج ريم نخلي، إنتاج شركة INSIDE PRODUCTION (المنتج منصف طالب)، وبطولة نور الهدى هباسي وأيوب باهي، وميعاد العرض: يوم الجمعة 24 ديسمبر الساعة 3 مساءً .

فيلم Life On The Horn

حاصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ويسلط الضوء على أزمة النفايات النووية الموجودة في دولة الصومال، حيث يعيش شاب صومالي حياته اليومية رغم الخطر القادم من الشواطئ الذي يهدد وجودهم. الفيلم من تأليف وإخراج وتصوير مو الهراوي، ويشارك في إنتاجه مع أليكساندر فون بيجوفسكي وديكو عدنان علي، ومن بطولة حسين عبد الرازق، محمد أحمد محمد وفادومو ابشير وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي. ميعاد العرض: يوم الجمعة 24 ديسمبر الساعة 3 مساءً.