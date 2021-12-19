الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع نقيب المهندسين موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، مع المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات الوضع المُتعلق بإجراءات البت فى طلبات التصالح ومناقشة آليات استكمال الخطوات الخاصة بمراجعة ومعاينة الطلبات من قبل اللجان والأمانات الفنية، لإصدار نموذج ١٠ المؤقت من خلال الوحدات المحلية.

وفى هذا السياق، أكدت "محافظ دمياط" على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق أمام استكمال باقى الإجراءات، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالملف للاسراع بالمعدلات التنفيذية لتلك الإجراءات وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون، كما أكدت أنه تم التأكيد على الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وأشارت أيضاً إلى متابعتها المستمرة لملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز صحة أول بدمياط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام حتى الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة المجتمعية  ضد هذا المرض، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم   ٢١٦٧٣٨ طفلا من خلال الدفع بفرق طبية لإجراء التطعيمات.

من جانبه أشار الدكتور السيد عبد الجواد إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات كفرق متنقل من منزل إلى منزل وفرق ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتا إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم "سابين"، مضيفا أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من ٨ صباحا إلى ٨ مساء.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض نقيب المهندسين

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نهاية عصر الحسبة

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