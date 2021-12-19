الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القاضى فى «التخابر مع حماس»: حلم دولة الجماعة كان رهنًا بفناء الدولة المصرية

محمود عزت
محمود عزت

أصدرت  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، الحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية إبراهيم  نجم إبراهيم. 

وأوضحت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، دور القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، وقال القاضي في الكلمة التي سبقت الحكم :" تولى المتهم محمود عزت إبراهيم موقعاً قيادياً بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذي يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها".

وأضافت "ولما كان حُلم إقامة الدولة.. التي تنشُدها الجماعة، رهنا بفَناء الدولةِ المصريةِ، التي تمثل حجر عثرة أمامَهم، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة، وأعمدتِها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك ركيزَة خطتِهم والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها". 
وأشار   القاضي، "لو اختلفت عقائِدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالِحهم نحو هدفٍ واحد هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك الاتفاق الغادر من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال".
وأكمل :"وفي إطارِ مخططٍ دِولي لتقسيمِ مصر والمنطقةِ العربيةِ لدويلاتٍ صغيرةٍ، على أساسٍ مذهبي وديني  وعرقي، وجدت تلك القوى الأجنبية ضالتَها في جماعةِ الإخوان المسلمين التي لا تؤمنُ بالأوطان، ولا تعرف سوى أطماعِها في الحكم".

المستشار محمد شيرين فهمي الدائرة الأولى ارهاب محاكم طرة موقعا قياديا بالجماعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

نائبة مستنكرة بيان ألمانيا: «تدخل سافر فى الشأن المصرى»

أحد ضحايا الفنان شادى خلف: أصبت بالتهاب بالعصب السابع بعد التحرش بى

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثى فى إطلاق الطائرات المسيرة تجاه السعودية

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

قاضى «التخابر مع حماس»: بعتم أنفسكم سلعة رخيصة لعدو الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل