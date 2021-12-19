الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق عدة طرق بسبب أعمال الصيانة الدورية لكوبرى «تحيا مصر»

كوبري تحيا مصر
كوبري تحيا مصر

أعلنت محافظة القاهرة - بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة - عن أنه نظرًا للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبري "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج والتي تشمل تغيير فواصل الكوبري، فقد تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر ذاته.

كذلك تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم ذاته، وغلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم ذاته.

كوبري تحيا مصر الدائري حي شبرا محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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