الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العنانى» يناقش رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية

ا للاجتماع
ا للاجتماع

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتحف المصري الكبير.

وعقدا اجتماعاً موسعاً لمناقشة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية في الجيزة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لها لاستقبال الزائرين، استعدادا لافتتاح المتحف لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك.

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعدد من أصحاب ومديري المنشآت الفندقية في محافظة الجيزة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون منطقة جذب سياحي وزيادة عدد الطاقة الفندقية بها، ما يأتي اتساقاً مع ما قامت به الدولة من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس. 

وزير السياح المتحف المصري الكبير الطاقة الفندقية المنشآت الفندقية المقاصد السياحية

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