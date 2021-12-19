إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بسواعد خريجي الألمانية بالقاهرة

تحرص الجامعة الألمانية بالقاهرة على المساهمة في إعداد أجيال من رواد الأعمال القادرين على تأسيس وإدارة المشاريع الريادية وسعيها الدءوب لاستمرارية التواصل مع أبنائها الخريجين، حيث زار كل من الدكاترة (هشام الشريف، محمد سلامة عبدالهادى، حمدى عبدالله قنديل، محمود المكاوى داغر) أعضاء هيئة التدريس بقسم ميكاترونكس بكلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة، مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتصميم وتركيب محطات الطاقة الشمسية بمختلف أنواعها مع تقديم الحلول المتكاملة في هذا المجال، حيث كان في استقبالهم كل من حازم نبيل الشبراوي، عمر الديب، إبراهيم الليثي، خريجى الكلية المؤسسين للمصنع الذين اصطحبوا الوفد الزائر في جولة تفقدية داخل المصنع الذى تتجاوز قدرته الإنتاجية 50 ميجاوات سنويًا، وقد شرعوا فى تأسيسه عام 2020 بمنطقة أبورواش الصناعية.

واستعرض فريق العمل الخطوات الرئيسية التي اتبعوها في التأسيس من حيث إعداد دراسة جدوى لسوق الطاقة المتجددة في مصر والوقوف على المصاعب والتحديات المتمثلة في عمليات التصنيع لتفاديها، مراعاة دقة اختيار المواد الخام المطابقة للمعايير الدولية لتصنيع ألواح طاقة شمسية عالية الكفاءة، دراسة لتقييم الواقع التسويقى للمصانع المناظرة لتعزيز القدرة التنافسية للمصنع لمواكبة الفرص السانحة لدعم النمو وجعله أكثر استدامة.

ومن ثم بدأت خطوات تنفيذ جدول الأعمال الذى استغرق عام لإتمام التركيبات الميكانيكية والكهربائية، تأسيس البنية التحتية، وكان دليلهم التنفيذى ما تلقوه من مناهج وتدريبات وخبرات خلال دراستهم بالجامعة، ومن ثم شرع فريق العمل تنفيذ تصميم مطابق للمواصفات العالمية لإنتاج الألواح الشمسية، وبمقتضاه منحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصنع شهادة تأهيل لتجميع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية عام 2021.