وزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى تشديد العقوبات ضد روسيا

دعت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة كريستين لامبرخت، الأحد، قبل انطلاقها إلى ليتوانيا، إلى فرض عقوبات أشد على روسيا التي نشرت عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

وستقوم لامبرخت بتفقد الوحدات العسكرية الموجودة في هذا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، في أول زيارة لها إلى الخارج.

وتأتي الزيارة فيما تشعر ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى بالإضافة إلى إستونيا ولاتفيا، بالقلق إزاء الأمن الإقليمي بعد نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

وقالت لامبرخت للصحيفة الأسبوعية الألمانية "بيلد أم تسونتاج" إن المسئولين عن أي عدوان سيتحملون "عواقب شخصية" مضيفة أن ألمانيا والدول الحليفة يجب أن "تضع نصب أعينها" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحيطين به.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية التي عينت هذا الشهر وزيرة للدفاع في الائتلاف الجديد الحاكم في ألمانيا "يجب أن نستنفد كل احتمالات العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وكل خطوة إضافية يجب اتخاذها بالاتفاق مع حلفائنا".

وصرّحت لصحفيين خلال زيارتها ليتوانيا بأن روسيا لا يمكنها أن "تفرض" على حلف شمال الأطلسي وجهات نظرها بشأن الأمن الإقليمي، مع تصاعد التوتر بين موسكو والعواصم الغربية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وتابعت:"علينا حل الوضع المتوتر... علينا التحدث مع بعضنا بعضا، ما يعني مناقشة المقترحات التي قدمتها روسيا، لكن لا يمكن لروسيا أن تفرض وجهات نظرها على شركاء حلف شمال الأطلسي".

وستلتقي لامبرخت التي عينت وزيرة للدفاع هذا الشهر، نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس لمناقشة الوضع الأمني والعلاقات الثنائية على ما قالت وزارة الدفاع الليتوانية.

وينتشر قرابة 550 جنديا ألمانيا في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا، وتقود ألمانيا الكتيبة المتعددة الجنسيات هناك.

وأرسلت وحدات عسكرية مماثلة إلى دول البلطيق الأخرى وبولندا عام 2017 لردع الروس من أي عدوان محتمل بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، وساعدت الانفصاليين في السيطرة على أجزاء من شرق أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

