آلاف الأشخاص يتظاهرون ضد إجراءات كورونا جنوب ألمانيا

تظاهر اليوم الأحد آلاف الأشخاص في مدينة نورنبرج بجنوب ألمانيا ضد إجراءات الحكومة الاتحادية والولايات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب المتظاهرون على بعض اللافتات: "إلزام التفكير بدلا من إلزام التطعيم"، و"لا لإلزام التطعيم!".

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه كان هناك تدفق قوي في المظاهرات، موضحا أن بعض المشاركات والمشاركين كانوا قد جاءوا من ولايات أخرى.

ولم يتسن الإعلان عن عدد المشاركين بشكل دقيق في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى مظاهرات نورنبرج، كان حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض خطط لمظاهرة في ولاية بافاريا، وكان من المتوقع أن يشارك فيها أيضا قائدا الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني "بوندستاج"، وهما آليس فايدل وتينو كروبالا.

وكانت مجموعات يسارية قد دعت لمظاهرات مضادة وساروا في الشوارع هاتفين بصيحات مدوية.

وسجلت ألمانيا اليوم الأحد ألفاً و348 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و793 ألفاً و536 حالة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية - وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية - وفاة 180 مصابا بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 108 آلاف و233 حالة، كما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي خمسة ملايين و753 ألفاً و400 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة، حسب بيانات المعهد.

فيما أعلن المعهد أن الحكومة ستضيف بريطانيا لقائمة البلدان والمناطق التي تنتشر فيها متحورات كورونا ومنها "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ20 من ديسمبر الجاري، كما أن الإدراج في قائمة مناطق المتحورات سيؤدي إلى قيود كبيرة على السفر منها وإليها".

وتابع: "سيجبر كل شخص يصل من بريطانيا إلى ألمانيا بغض النظر عما إذا كان قد تم تطعيمه أو أصيب بالمرض وتعافى منه على الحجر الصحي 14 يوما".