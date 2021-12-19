ذكرى هجوم الدهس.. الرئيس الألمانى يعترف بارتكاب أخطاء من جانب الدولة

اعترف الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بارتكاب أخطاء وتقصير فيما يتعلق بهجوم الدهس الذي وقع قبل بضع سنوات في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للهجوم الذي شنه التونسي الراحل أنيس العمري.

وقال "شتاينماير" بهذه المناسبة، اليوم الأحد: "يجب أن نعترف بأن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على وعدها بالحماية والأمن والحرية".

وجاء في نص الخطاب الذي يعتزم الرئيس الألماني إلقاءه في ندوة تذكارية، مساء اليوم، القول إن الدولة مدينة للضحايا "وواجب عليها أن تستبعد الأخطاء وأوجه القصور والمشاكل التي أسهمت في عدم منع هذا الهجوم".

وأعرب "شتاينماير" عن اعتقاده بأن على الدولة أن تواصل التحقيق في الشواهد الجديدة عن الجريمة "وهكذا فقط يمكن أن تزداد ثقة الناس في دولتهم مرة أخرى".

كان ضحايا للهجوم وأقارب ضحايا أعربوا عن عدم رضاهم في خطاب مفتوح بعثوا به إلى الحكومة الألمانية وطالبوا بتعامل لائق مع المتضررين والكشف الكامل عن ملابسات الجريمة.

وأوضح "شتاينماير" أن الهجوم خلف شرخا عميقا وألقى بأهالي الضحايا في حالة من الحزن والألم " فشرخ التاسع عشر من ديسمبر 2016 قسم حياتهم إلى ما قبل وما بعد، كما أنه قسم وعي مجتمعنا أيضا إلى ما قبل وما بعد" مشيرا إلى أن الشرخ الذي يبلغ طوله 15 مترا في مدخل كنيسة الذكرى يعد شاهدا على الضحايا.

وتابع شتاينماير: "ما يهمني هو ألا نحرم أنفسنا من هذه الحياة المشتركة الحرة" لافتا إلى أن المجتمع أقوى من الخوف، وهذه القوة التي نستحضرها معا كمجتمع هي التي تعطينا التماسك والأمل".

كان العمري شن هجوم الدهس بشاحنة مسروقة في سوق لعيد الميلاد عند كنيسة الذكرى في التاسع عشر من ديسمبر 2019 ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات الأشخاص.