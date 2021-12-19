«الري» تتأهب للاستفادة من الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة في الزراعة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال واستعدادات متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية والرياح والتغيرات المناخية الحالية، وذلك حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية.

كما ياتى ذلك في إطار خطة أعمال متكاملة لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول، في المحافظات المعرضة لها ومنها سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، والتي بدأت مع نوة الفيضة الصغرى حاليا، مما أدى إلى توقف الدراسة في عدة محافظات.



إجراءات مشددة لمواجهة الأمطار

عقد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، اجتماعا افتراضياً، وذلك بحضور إدارات شمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي بمطروح، بهدف لمناقشة ومتابعة الاستعدادات الجارية لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول على عدة مناطق في محافظات شمال الدلتا ومنها الإسكندرية ومطروح، ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد.

رفع حالة الاستعداد القصوي والجاهزية التامة لمواجهة الأمطار والسيول

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري خلال الاجتماع، على ضرورة إتمام ومتابعة الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى، وأيضًا الجاهزية التامة، وفتح قنوات اتصال بالجهات ذات الصلة للوقوف علي المستجدات والمتابعة اللحظية لأية مستجدات.

وأوضح رئيس القطاع، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار الأمطار والسيول بالمحافظات المعرضة لها، وذلك طبقاً للخطة القومية تجنبًا لحدوث أي أزمات وتقليل المخاطر الناجمة عنها، وأعمال منشآت الحماية مثل إنشاء البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة.

ياتى ذلك ضمن الخطة القومية لوزارة الموارد المائية والري، للحد من أخطار السيول المدمرة بالمحافظات.