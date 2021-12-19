ألمانيا تعول على الوسائل الدبلوماسية والردع في حماية الجناح الشرقي لـ«الناتو»

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، "كريستينه لامبرشت" إنها تعول في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على الوسائل الدبلوماسية والردع المعقول.

وقالت "لامبرشت" اليوم الأحد، خلال زيارتها لجنود ألمان تابعين لوحدة الناتو في مدينة روكلا الليتوانية: "أول زيارة رسمية لي لمهمة (الجيش الألماني) تقودني بشكل واعٍ تمامًا إلى ليتوانيا".

وشددت الوزيرة الألمانية، على أهمية التكاتف بين أعضاء الحلف، وصرحت: "إننا نقف بحزم بجانب شركائنا وأصدقائنا"، مؤكدة أنه سيتم مواصلة التعاون الممتاز.

وتأتي الزيارة على خلفية تزايد حدة التوترات مع روسيا حاليًا، وقالت "لامبرشت"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الليتواني "أرفيداس أنوسوسكاس"، إنه تمت مناقشة تحديات مشتركة، وأوضحت أن هذه التحديات متنوعة، وقالت أيضًا: "تحدثنا بشكل مكثف عن الوضع على الحدود البيلاروسية".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "الوضع في أوكرانيا خطير.. إننا نتابعه بانتباه واهتمام كبيرين، ويمكنني استيعاب مخاوف حلفائنا في دول البلطيق وفهم الأمر عندما يشعر المرء بالتهديد".

وأكدت "لامبرشت"، أنها على قناعة بأنه يجب حل الوضع المحتدم بالوسائل الدبلوماسية، وقالت: "ولكن في الوقت ذاته هناك حاجة للردع المعقول.. (إن ذلك يعد) إشارة مهمة للغاية، وتؤدي ألمانيا بقواتها في وحدة حلف الأطلسي دورًا مهمًا للغاية في الردع داخل التحالف".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "إننا مستعدون في حلف الأطلسي لاتخاذ رد فعل حاسم ومتكامل لأجل أمن حلفائنا"، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك مواقف موحدة ومنسقة داخل حلف الأطلسي وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزير الدفاع الليتواني، إنه يجب ألا يتم السماح لروسيا بوضع خطوط حمراء، وأضاف أنه من غير المقبول أيضًا أن تسعى القيادة في موسكو للتفاوض حول مناطق النفوذ في أوروبا، وقال إن بلاده مستعدة لتوريد أسلحة لأوكرانيا.