الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» يعد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية

ايزيس محمود المديرة
ايزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان “تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية”، بحضور إيزيس محمود، المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف سابقا والمشرف العام على البرنامج التدريبي.

واستهدفت الورشة عدد من الأئمة والواعظات والقساوسة والمكرسات وخادمات الكنائس من محافظات مبادرة حياه كريمة ( سوهاج-بنى سويف- المنيا).

افتتحت ورشة العمل التدريبية إيزيس محمود، والتي نقلت تحيات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، معربة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أهمية الدور الكبير لهذه المؤسسات في الوصول برسائل التوعية والتأثير على الأرض فى القضية السكانية واستكمالا فيما بدأناه من التدريب السابق والخاص بقضية العنف ضد المرأة. 

وأشارت أن التدريب يهدف لإعداد مدربين من القيادات الدينية لنقل رسائل الورشة التدريبية من خلال كل قيادة دينية إلى زملائهم فى كل محافظة  من المحافظات المختلفة والمعنيين بإدارة الحوار مع المستهدفين وتوعيتهم بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تهدد سلامة وصحة المرأة والأسرة والمجتمع بالإضافة إلى تشجيع المشاركين على تبني أفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية والصحية.

وفى كلمته، رحب الدكتور جابر طايع، بالأئمة والدعاة والواعظات الفضليات ووفد الكنائس الثلاثة، وأكد على أن القضية السكانية قضية عامة وشاملة لابد من تضافر الجهود والعمل بجد من كافة أطياف الشعب المصري مشددا على خطورة ظاهرة الانفجار السكاني وآثارها على التهام موارد الدولة وتقليل من مستوى رفاهية الأسرة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على نشر فكر التربية السكانية السليمة.

 

 

 

 

 

 

وزارة الصحة موارد الدولة وزارة الأوقاف المجلس القومي للمرأة وزارة الصحة والسكان القومي للمرأة الكنائس المصرية ايزيس محمود تنمية الأسرة المصرية التربية السكانية

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