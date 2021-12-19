بسبب سرقة «موبايل».. ضبط 3 اقتادوا مواطنًا فى «توك توك» بالغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، تضمن قيام بعض الأشخاص باقتياد شخص داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية، وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد هوية مستقلى الدراجة النارية بمقطع الفيديو، وهم 4 أشخاص مقيمون بالمحافظة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبطهم وكذا مركبة "توك توك" دون لوحات، قيادة أحدهم، وبمواجهتهم أقر ثلاثة منهم بصحة مضمون مقطع الفيديو، واعترفوا باقتيادهم الرابع أثناء تواجده بدائرة القسم لقيامه وشخص آخر «عاطل»، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين عن طريق المغافلة وفرا هاربين.

وبمواجهة الرابع أيد ماجاء بأقوالهم، وأضاف أن الهاتف بحوزة المتهم الهارب، وأمكن استهداف المتهم الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.