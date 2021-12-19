محافظ بورسعيد يلتقي وفد دار الهندسة لبحث تطوير عدد من المناطق ببورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفدا من دار الهندسة وذلك لبحث ومناقشة تطوير عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، فى إطار الخطة الشاملة لإحداث التنمية بكافة أنحاء محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة أمل طمان مدير الأملاك.

واستعرض محافظ بورسعيد أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا، مؤكدا أن هناك خطة شاملة للتنمية فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد والارتقاء بحياة المواطنين وبما يجعل بورسعيد مدينة نموذجية وقاطرة للتنمية، كما ناقش المحافظ مع الوفد ٱليات التطوير لعدد من المناطق ببورسعيد لتشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي يتضمن إنجازات مدينة بورسعيد خلال السنوات السابقة.

ومن جانبهم، أشاد وفد دار الهندسة بالمشروعات التى جرت ببورسعيد، و جهود الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستمرة لإنجاز هذه المشروعات فى وقت قياسي.