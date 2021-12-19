الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز زفتى بالغربية

القمامة
القمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بقيادة إبراهيم فايد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إنه تم رفع نحو 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

فيما قال الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، إنه تم نجح في رفع نحو 120 طن مخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع وقمامة، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وأضاف رئيس حي ثان طنطا، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات. 

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، أعلن أنه تم رفع 1200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا علي إستمرار الحملات، وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأوضح رحمي، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

رفع تريكة قمامة ومخلفات وتراكمات أتربه مركز زفتى بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رفع 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز زفتى بالغربية

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