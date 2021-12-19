مع دخول الموجة الخامسة لبعض الدول.. متى تنتهي جائحة كورونا؟

تستعد مصر مع نهاية الشهر الجاري للموجة الخامسة لفيروس كورونا التي بدأت في العديد من الدول الأوروبية نوفمبر الماضي، وتوقّعت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا دخول مصر في الموجة الخامسة للفيروس بنهاية شهر ديسمبر أو بداية فبراير أو مارس، وفقا للمنحنى الوبائي لكوفيد - 19، لكن متى تنتهي الجائحة وهل تستمر الموجات المتتالية، “الدستور” أجابت في السطور التالية.

محمد سباعي طبيب قلب وأوعية دموية وطبيب بإحدى مستشفيات العزل، قال إن فيروس كورونا طبيعته مثل باقي الفيروسات فإنه لا يختفي بصورة مفاجئة بل يتحور ويضعف حتى تصبح أعراض إصابته خفيفة جدًا مثلما حدث مع الإنفلونزا الإسبانية التي قتلت الملايين وقت ظهورها وتحوّرت في العصر الحالي حتى تحولت إلى إنفلونزا موسمية نتعامل مع أعراضها البسيطة ببعض الأدوية المخصصة لذلك.

أشار إلى أن المناعة المجتمعية التي ستتكون عن طريق اللقاح ستساعد في تحور الفيروس للوضع الأضعف، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر لتَطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل نهاية العام الجديد.

وبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في مصر حتى منتصف الشهر الماضي 27.485.140 جرعة أولى، و14.454.652 جرعة ثانية، بينما وصل إجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن 41.939.792..

وتعرضت دول العالم إلى 5 موجات، حتى الآن، من فيروس كورونا الذي سجلت أول حالات الإصابة به في نهاية 2019، وبدأ انتشاره في العالم بداية 2020، وسجلت مصر أول حالة إصابة بين مواطنيها في مارس 2020، لتعود أرقام الإصابات في التراجع في يونيو من العام نفسه، لتبدأ الموجة الثانية في أكتوبر من نفس العام ، وتراجع في ديسمبر.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن هناك طريقتين لتحديد إمكانية انتهاء وباء كورونا، الأولى طبية بحتة وتعني اختفاء الفيروس، والثانية على المستوى المجتمعي، ففي تاريخ الأوبئة مثل الإنفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير لم تنتهِ طبيًا لكنها تنتهي مجتمعيا، والاستثناء الوحيد هو الجدري".

ورأى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء حسب توجيهات وتوصيات من منظمة الصحة العالمية، بعد دراسة الوضع الوبائى وكل الإحصائيات تقول إنه إذا تم تطعيم 70% من سكان العالم نستطيع السيطرة على الوباء، موضحًا أن مصر تسعى للوصول بنسبة متلقي اللقاح إلى 40 % من السكان بنهاية العام الجاري.

وسجلت دول العالم إصابات كورونا بلغت 274 مليون نسمة، فيما لقى 5,3 مليون نسمة حتفه، وبلغت إصابات كورونا في مصر 374 ألف، بينما تجاوز عدد الوفيات أكثر من 21 ألف شخص.

وتوقع رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، نهاية وباء كورونا 2022، وأشار الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أن العالم إذا استطاع توفير مليار جرعة من لقاحات كورونا لكل دول العالم، كما أعلنت مجموعة الدول السبع الكبرى، فستكون هناك فرصة لإعلان نهاية كورونا في 2022.

وشدد على أنه لا بد في أي مجتمع أن تكون نسبة الحاصلين على تطعيم كورونا أكثر من 70% لضمان وجود قدرة مناعية تحمي الأفراد، ويجب ألا يكون الأمان بشكل كلي لانخفاض الإصابات لأنه شعور زائف.