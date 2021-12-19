معاينة حريق شقة بأكتوبر وحصر التلفيات دون شبهة جنائية

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق بمدينة 6 أكتوبر، لحصر التلفيات التي لحقت بها.

وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، الذي لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.