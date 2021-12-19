الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح «قصر النور» بعد تطويره بجسر السويس (صور)

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال افتتاحه قصر النور

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسؤولي كل من؛ مؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، المبنى الفندقي وملعب كرة الجرس بالمركز النموذجي لرعاية المكفوفين (قصر النور) بجسر السويس بعين شمس، بعد تطويره ورفع كفاءته بحضور الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن ممثلًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، ود.إقبال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة المركز. 

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 اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح المبنى الفندقي بالمركز النموذجي بعد  تطويره ورفع كفاءته يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ذوي الهمم وحرصه على تلبية مطالبهم، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للمركز.

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 اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة، مباني المركز المختلفة، وشاهد معرض خاص بأعمال المكفوفين الفنية فى مجال الديكور والأثاث.

وتأتي أعمال  تطوير المبنى الفندقي بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين (قصر النور)، تنفيذًا لبروتوكول تعاون وقعَّته مؤسسة "صنَّاع الخير" وبنك "الإمارات دبي الوطني مصر" بهدف تنفيذ أعمال تجديد غرف المبيت، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للأطفال المكفوفين وذوي الإعاقات الذهنية والحركية، بما يسهم في تحسين معيشتهم ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم التعليمية والثقافية وتؤهلهم مهنيًا، كما تأتي الأعمال تتفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،
قصر النور للمكفوفين ذوى الاحتياجات الخاصة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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نهاية عصر الحسبة

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