الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد حدوث تصدعات به.. إخلاء عقار من السكان بمصر القديمة

إخلاء عقار من السكان
إخلاء عقار من السكان

أخلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، العقار رقم 8 بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، من السكان بعد ظهور تصدعات وشروخ بجدران المنزل، حرصا على حياة قاطنيه وسكان العقارات المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بظهور تصدعات وشروخ داخل العقار رقم 8 بشارع الهلباوى بمنطقة مصر القديمة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة وانتقل مسئولو الحى والإدارة الهندسية بالحى لإعداد تقرير عن حالة العقار. 

أخلت الأجهزة الأمنية العقار من السكان، واستدعاء الشئون الاجتماعية لتسكين السكان الذين ليس لهم مأوى بأحد دور الاستضافة، لحين الانتهاء من إعداد التقرير الهندسى بشأن العقار،  ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية شرطة النجدة اجهزة الامن منطقة المنيل مصر القديمة القاهرة محافظة المنيل

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