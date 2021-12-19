الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإسبانى يدعو لتوخى الحذر مع انتشار متحور «أوميكرون»

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى توخي الحذر مع انتشار متحور "أوميكرون"، وارتفاع عدد الحالات المصابة به في إسبانيا.

وقال سانشيز، في خطاب بثه التليفزيون الإسباني اليوم الأحد، إنه "على الرغم من أن معدل الإصابة لا يزال أقل مما هو عليه في الدول المجاورة، فهو ليس جيدا لأنه تحذير واضح وحقيقي من الخطر الذي يهدد صحة الإسبان، وعلى هذا النحو: يجب أن يجبرنا على تكثيف إجراءاتنا مع زيادة انتشار الفيروس".

وأضاف: أن رؤساء إسبانيا الإقليميين سيحضرون اجتماعا طارئا عبر الإنترنت بعد ظهر الأربعاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

وتابع "سانشيز": لا يزال الفيروس بيننا ويجب أن تظل مكافحته أولوية لجميع السلطات، لكنني أحث الناس على التزام الهدوء والثقة، لقد تخطينا الجزء الأكثر إيلاما من هذا معا وسننتهي من ذلك من خلال حماية صحة وحياة مواطنينا.

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أن الوضع بدا أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.. مشيرا إلى أن خصائص هذه الموجة الجديدة مختلفة، فعلى الرغم من أن أعداد المصابين أعلى، فإن الأعداد التي تدخل إلى المستشفى ووحدات العناية المركزة أقل من العام الماضي، وأن هذا الأمر يوضح أن اللقاحات تعمل.

فيما أعلنت الصحة الإسبانية، موافقة لجنة تنظيمية على تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، ليمهد ذلك الطريق أمام إسبانيا لزيادة معدلات التطعيم، التي تبلغ أقل من 90% بين من يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر، وهى النسبة التي تعد مرتفعة بالمعايير الأوروبية.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية قد وافقت، في نوفمبر الماضي، على استخدام لقاح فايزر/ بيونتيك للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر، ويحق لنحو 3 ملايين طفل في إسبانيا الحصول على اللقاح.

مدريد أوميكرون اسبانيا متحور رئيس الوزراء الاسباني

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