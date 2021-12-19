نائبة الرئيس الأمريكي: إدارة جو بايدن لم تتوقع ظهور متحوري دلتا وأوميكرون

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن إدارة جو بايدن لم تتوقع ظهور متحوري (دلتا) و(أوميكرون) من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت كامالا هاريس - في مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية نشرت اليوم الأحد، أنه "لم نتوقع قدوم دلتا،أعتقد أن معظم العلماء الذين اعتمدنا على نصيحتهم وتوجيههم، لم يروا دلتا قادمة".

وأضافت: "لم نر أوميكرون قادما، وهذه هي طبيعة هذا الفيروس المروع، والذي اتضح أن به طفرات ومتغيرات، ونفت أن تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن انتصار سابق لأوانه على الفيروس".

وتابعت: "إننا لم ننتصر عليه، لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن لأي شخص أن يدعي النصر عندما يبلغ عدد المتوفين جراء انتشار الفيروس 800 ألف شخص".

وأشارت كامالا هاريس إلى أن التهديد الأكبر الذي لايزال على الشعب الأمريكي مواجهته هو التهديد الذي يتعرض له غير المحصنين ضد الفيروس.. موضحة أن معظم الذين يؤمنون بفاعلية اللقاح وخطورة الفيروس قد تم تطعيمهم.

وكان حذر الرئيس الأميريكي جو بايدن من أن المتحوّرة أوميكرون لفيروس كورونا وصلت إلى بلاده وسوف "تبدأ بالتفشّي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة"، داعياً مواطنيه إلى تلقّي اللقاحات المضادّة للفيروس بما في ذلك الجرعة المعزّزة.

وقال بايدن إنّ "الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقّوا اللّقاح"، محذّراً من فصل الشتاء سيحمل "المرض الشديد والموت" لغير الملقّحين.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.