الإثنين 20 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار في جميع المحافظات

الأمطار
الأمطار

يبحث العديد من المواطنين عن خريطة سقوط الأمطار، وذلك عقب انخفاض درجات الحرارة اليوم والبدء فى التلقبات الجوية وسقوط الأمطار، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الامطار على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وقامت عدد من المحافظات بتعطيل الدجراسة بسبب سقوط الامطار والتقلبات الجوية أبرزها محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ومرسي مطروح، وقالت هيئة الارصاد الجوية فى بيانها أنه  يسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتسقط الأمطار على مختلف المحافظات بداية من اليوم وأبرز المحافظات التى سيسقط عليها أمطار هى القاهرة والاسكندرية ومرسي مطروح.

أما فيما يخص طقس الاربعاء والخميس فمن المتوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطارخفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وذلك حسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية على مستوى جمهورية مصر العربية .

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وحسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية فى بيانات صحفية لها اليوم الأحد فإنه من المتوقع أن تكون هناك  أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق  السلوم  و مطروح  والإسكندرية والبحيرة، كفر الشيخ  ودمياط.

وتقدمت هيئة الارصاد الجوية بعدة نصائح للمواطنين حيث طلبت من المواطنين العمل على الالتزام باترداء الملابس الثقفيلة وعدم التخفيف، وطالبت هيئة الارصاد الجوية عدم السرعة فى القيادة والسير فى الطرقات على سرعة بسيطة وعدم التهور على الطرقات، بالاضافة إلى الابتعاد تماما عن أعمدة الانارة قدر الإمكان.

درجات الحرارة الإسكندرية السواحل الشمالية خريطة سقوط الأمطار سقوط الأمطار التلقبات الجوية الأرصاد الجوية

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