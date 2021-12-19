وكيل «تعليم القليوبية» يتابع تطعيم الطلاب ضد كورونا بمدارس كفر شكر

تفقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه أيمن متولي خاطر، مدير المتابعة بالمديرية، ومحمد حسن جاد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، عدد من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية وكان في استقباله الدكتور سعد محمود عسل مدير إدارة كفر شكر التعليمية وممدوح موسى، وكيل الإدارة.

وقام محمود بتفقد مدرسة الشهيد محمد جمال الابتدائية بكفر شكر، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال والمعامل وحجرات الأنشطة وحجرة الزائرة الصحية والفصول واستمع لشرح بعض المعلمين داخل الفصول وتفاعل مع التلاميذ داخلها، حيث قام بتوجيه بعض الأسئلة على التلاميذ وأكد على النظافة وضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقدم الشكر لمدير المدرسة أيمن سعد عبيد، وقرر منحه شهادة تقدير على حسن إدارته للمدرسة ونظافتها وانتظام العملية التعليمية بها.

ثم انتقل والوفد المرافق له إلى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات بكفر شكر، حيث قام بمتابعة تلقى طلاب المدرسة لقاح فيروس كورونا بحضور أشرف أبوالعزم، المنسق الصحي بالإدارة، وتأكد من توافر كل سبل الراحة للفريق الطبي لإعطاء اللقاح للطالبات.