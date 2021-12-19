الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل «تعليم القليوبية» يتابع تطعيم الطلاب ضد كورونا بمدارس كفر شكر

الزيارة
الزيارة

تفقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه أيمن متولي خاطر، مدير المتابعة بالمديرية، ومحمد حسن جاد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، عدد من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية وكان في استقباله الدكتور سعد محمود عسل مدير إدارة كفر شكر التعليمية وممدوح موسى، وكيل الإدارة.

وقام محمود بتفقد مدرسة الشهيد محمد جمال الابتدائية بكفر شكر، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال والمعامل وحجرات الأنشطة وحجرة الزائرة الصحية والفصول واستمع لشرح بعض المعلمين داخل الفصول وتفاعل مع التلاميذ داخلها، حيث قام بتوجيه بعض الأسئلة على التلاميذ وأكد على النظافة وضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. 

وقدم الشكر لمدير المدرسة أيمن سعد عبيد، وقرر منحه شهادة تقدير على حسن إدارته للمدرسة ونظافتها وانتظام العملية التعليمية بها. 

ثم انتقل والوفد المرافق له إلى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات بكفر شكر، حيث قام بمتابعة تلقى طلاب المدرسة لقاح فيروس كورونا بحضور أشرف أبوالعزم، المنسق الصحي بالإدارة، وتأكد من توافر كل سبل الراحة للفريق الطبي لإعطاء اللقاح للطالبات.

 

التعليم الفنى عبدالحميد الهجان العلاقات العامة الابتدائية وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محافظ القليوبية وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الدكتور طارق شوقي لقاح فيروس كورونا مديرية التربية والتعليم العملية التعليمية الدكتور طارق شوق الصف الرابع الابتدائي انتظام العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد شفاء أول حالة..«الخلايا الجذعية» أمل جديد ينهي مأساة مرضى السكر

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي