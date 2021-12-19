الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تسبب أمراضًا مزمنة.. كيف تشكل الحلوى خطرًا على صحة أطفالك؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعاني الكثير من الأمهات من رغبة أطفالهم المستمرة في تناول الحلوى، وتخضع البعض منهن إلى طلبات أطفالهن تجنبًا لنوبات البكاء المستمرة، وهناك أيضًا أمهات تقدم هذه الحلوى بصدر رحب، وهي لا تعلم أنه من الممكن أن تؤذي الطفل بالإفراط في تناولها، ويوجد نوعًا آخر من «الأم» التي لا تستطيع السيطرة نظرًا لقيام الأب بالعكس أو شراء الطفل للحلوى بنفسه واستقبالها من الأقارب والأصدقاء.

هذه النماذج على اختلافها تواجه مشكلة عدم السيطرة على الحلويات التي يتناولها الطفل، أو نسبة السكر التي يحصل عليها بشكل عام، وفي السطور التالية نقدم تأثير تناول الأطفال للحلوى، بحسب ما ورد في موقع "henryford".

كيف يؤثر السكر على نمو الطفل؟

عندما يملأ الطفل معدته بالأطعمة المحلاة بالسكر، قد لا يتبقى له سوى مساحة صغيرة للخيارات المغذية التي يحتاجها جسمه للنمو، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر أيضًا إلى زيادة الوزن وزيادة خطر إصابة طفلك بتسوس الأسنان.

خطر إصابة الطفل بمشاكل صحية مزمنة

قد يؤدي الإفراط في تناول السكر أثناء الطفولة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي مع تقدم الأطفال في السن، ويمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى السمنة، مما يعرض الطفل لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة ومرض السكري من النوع 2 حيث لا يتم تنظيم استجابة الجسم للأنسولين.

ويمكن أن تؤدي الزيادات والانخفاضات السريعة في نسبة السكر في الدم إلى تغيرات المزاج وحتى الاكتئاب، وترتبط زيادة الوزن والسمنة أيضًا بمشاكل العظام والمفاصل وبعض أشكال السرطان.

الحلوى الأطفال الصغار الأمهات الاطفال والحلوى الطفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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