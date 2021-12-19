الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في منشور ادعى نشوب حريق بإحدى كليات جامعة الأزهر

حريق
حريق

تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات في منشور على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أفاد بنشوب حريق داخل إحدى كليات جامعة الأزهر. 

وكان مصدر أمني قد كشف حقيقة ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من نشوب حريق داخل إحدى الكليات بجامعة الأزهر، نافيا هذا الخبر، مؤكدًا أن الحماية المدنية بالقاهرة لم تتلق أي بلاغات تفيد بنشوب الحريق في الجامعة، وعلى أساسه نفى وقوع الحريق بمقر الجامعة بمدينة نصر. 

وكانت إحدى صفحات  مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”  قد نشرت فيديو، يظهر خلاله نشوب حريق هائل بأحد مباني الجامعة، وعلقت على الفيديو: إنه حريق نشب بكلية العلوم بجامعة الأزهر، فيما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المتداول وتناقلوا نشوب الحريق، نقلا عن الصفحة ناشرة الفيديو.

كلية العلوم الحماية المدنية مواقع التواصل الاجتماعي نشوب حريق الحماية المدنية بالقاهرة كليات جامعة الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

وزيرة التضامن: نحتاج لزيادة الحضانات والمدارس الدامجة خاصة في الريف

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطار الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس