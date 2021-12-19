التحقيق في منشور ادعى نشوب حريق بإحدى كليات جامعة الأزهر

تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات في منشور على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أفاد بنشوب حريق داخل إحدى كليات جامعة الأزهر.

وكان مصدر أمني قد كشف حقيقة ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من نشوب حريق داخل إحدى الكليات بجامعة الأزهر، نافيا هذا الخبر، مؤكدًا أن الحماية المدنية بالقاهرة لم تتلق أي بلاغات تفيد بنشوب الحريق في الجامعة، وعلى أساسه نفى وقوع الحريق بمقر الجامعة بمدينة نصر.

وكانت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قد نشرت فيديو، يظهر خلاله نشوب حريق هائل بأحد مباني الجامعة، وعلقت على الفيديو: إنه حريق نشب بكلية العلوم بجامعة الأزهر، فيما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المتداول وتناقلوا نشوب الحريق، نقلا عن الصفحة ناشرة الفيديو.