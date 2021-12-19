الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت جامعة سوهاج، في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات “Cairo wood show” في دورته السادسة، والذى أقيم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر ويستمر لمدة 4 أيام.

وصرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن مشاركة طلاب الجامعة تأتي في ضوء اهتمام غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بربط طلاب الجامعات والأقسام الفنية بالواقع العملي، وإشراكهم بشكل إيجابي للتعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحرك عجلة المبيعات بشكل قوي لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إستعراض الجديد في مجالات ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والتكنولوجيا والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي.

وأوضحت الدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، أنه شارك بالمؤتمر 18 طالب من الكليات التي تدرس المهارات والحرف الخشبية بكليات الآثار بقسم الترميم، والتعليم والتكنولوجيا، والتربية النوعية، وبعض الخريجين والطلاب أصحاب المشروعات الحرفية التي تعتمد على الأخشاب والدهانات الخشبية مثل الريزين، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بسوهاج، مما يسمح للطلاب والحرفيين التعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأخشاب ويؤهلهم لإقامة مشروعات حرفية متميزة.

القاهرة الصناعة التكنولوجيا جامعة أيام تعز عرض الكليات مدير فعاليات الفن محافظ المواد مصطفي محمد

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