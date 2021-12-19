الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تنفذ عدداً من المشروعات داخل مدينة المحلة الكبرى من أجل إعادتها لرونقها المعهود، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المدينة، وذلك بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا.

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وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وقع اختيارها على أفضل التصميمات الهندسية لتطوير الميدان، حيث تتم حالياً أعمال التخطيط ووضع البلدورات المحددة للجزيرة الوسطى للميدان والمقرر تصميمها كممشى للمواطنين، وعلى جانبيها تمتد شوارع بعرض 12 و9 أمتار، كما سيتم تنفيذ أعمال الإنارة والديكورات التجميلية مع وضع طبقة رصف جديدة، كما تفقد المحافظ خلال الجولة مقر سوق طلعت حرب والذي سيتم نقل كافة الباعة الجائلين بالمنطقة داخله حفاظاً على الشكل الحضاري للمنطقة بعد التطوير.

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واخْتُتِمَتْ الجولة في المحلة الكبرى، بتفقد أعمال توسعة مدخل المدينة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

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وأشار محافظ الغربية أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

وتابع رحمي، جولته الصباحية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة كفر الزيات، حيث تفقد عدداً من الشوارع التي سيتم رصفها ضمن خطة المحافظة في العام المالي 2021-2022.

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رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح هجرس، واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وعلاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وتوسعة مدخل المحلة وشوارع كفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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