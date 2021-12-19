بعد إصابة سمية الألفي به.. كيف يمكن الوقاية من سرطان الثدي؟

تصدرت الفنانة سمية الألفي تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعد إعلان أختها وابنها الفنان أحمد الفيشاوي خضوعها لجراحة عاجلة وخطيرة بعد تأكد إصابتها بسرطان الثدي.

وقد تزايدت في الفترة الأخيرة الإصابة بسرطان الثدي بين النساء خاصة بين سن 35 عامًا حتى سن 70 عامًا، بسبب ممارسات عادات يومية خاطئة في الحياة.

و تحدث لـ"الدستور" الدكتور أحمد حسن الوراق، استشاري جراحات الأورام، عن كيفية التقليل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي، فبعد ملاحظة أن هناك في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بسرطان الثدي بين النساء وبين بعض الرجال الذين يصابون به أيضًا ولكنهم نسبتهم لا تتعدى الـ5%.

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي حسب تصريحات خاصة من الدكتور أحمد الوراق استشاري جراحة الأورام على النحو التالي.

- الحفاظ على وزن صحي:

يجب الحفاظ على وزن صحي ومثالي للجسم و المتابعة مع طبيب متخصص في التغذية العلاجية حتى لا تصاب المرأة بفقر الدم، ويعتمد برنامج الرجيم مع الطبيب المتابع على إنقاص الوزن بطريقة صحية تعتمد على التدرج في الإقلال من السعرات الحرارية مع زيادة الحركة والنشاط.



- ممارسة الرياضة:

من أهم الخطوات لتجنب الإصابة بالسرطان أو أي أمراض أخرى هي ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن المناسب، لذا يجب ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع سواء من تمرينات أيروبيكس متوسطة، أو 75 دقيقة عالية، وممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يوميًا تقسم على مرتان.

- الرضاعة الطبيعية:

تلعب الرضاعة دور فعال وكبير في الوقاية من سرطان الثدي، فكلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية كلما زادت درجة الوقاية منه.

- عدم استخدام الهرمون التعويضي:

تم ربط بين معدلات حدوث سرطان الثدي واستخدام الهرمون الأنثوي التعويضي بعد سن اليأس، لذلك ينصح دائما باستخدام العلاجات غير الهرمونية لعلاج أعراض توقف الدورة الشهرية عند سن اليأس.

- تناول الغذاء الصحي:

يجب تناول غذاء صحي لأن ذلك يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي، ويجب أن تشمل الوجبات زيت الزيتون والمكسرات والخضروات والفاكهة، والحبوب الكاملة والبقوليات، وتناول اللحوم غير المصنعة وتناول الألبان ومنتجات الجبن بكميات قليلة والابتعاد تمامًا عن الزيوت المهدرجة.

- وسائل منع الحمل الهرمونية:

عند استخدام المرأة لوسائل منع الحمل الهرمونية استخدامها بمختلف أنواعها يرفع ذلك من خطر اصابتها بسرطان الثدي بدرجات متفاوتة، كما أن التوقف عن استخدامها يعود بمعدلات الخطورة إلى المستويات الطبيعية خلال فترة قصيرة، لذا ينصح بالتوقف عن استخدامها بعد سن الـ 35 والدخول إلى سن الـ40.

- تجنب التدخين:

التدخين سواء سجائر أو شيشة يسببون أنواع مثيرة من السرطان في الجسم، سواء سرطان الثدي، أو سرطان الجهاز التنفسي أو سرطان الجهاز الهضمي ويقلل من فاعلية علاج الأورام المختلف بالنسبة لمرضى السرطان الذين يظلون مدخنين.